Минниханов открыл республиканское августовское совещание работников образования и науки

Фото: скриншот трансляции

В Татарстане в Иннополисе стартовало пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки. В ходе мероприятия подведут итоги работы педагогических коллективов за прошедший учебный год и определят задачи на предстоящий период. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание проходит под руководством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Основная тема мероприятия – «Ценностные ориентиры современного образования».

В официальном сообществе Министерства образования и науки РТ во «ВКонтакте» организована онлайн-трансляция пленарного заседания.

Мероприятие открылось исполнением государственных гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Рустам Минниханов поблагодарил за поддержку в сфере образования и науки Правительство РФ, министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева – за личное участие и вклад в развитие образования в Татарстане.

Участникам совещания было продемонстрировано видеоприветствие министра просвещения России Сергея Кравцова. В нем он отметил:

«С начала года начали оснащать кабинеты труда и ОБЗР, со следующего года начнется оснащение кабинетов изобразительного искусства, музыки, физики. Наблюдаем рост количества выпускников – участников ЕГЭ по таким предметам, как физика, химия, биология, профильная математика и информатика. Это четко указывает на рост интереса выпускников к естественно-научным дисциплинам и инженерным специальностям. Растет и интерес абитуриентов к поступлению в педагогические вузы».

Также министр подчеркнул: «В 2025 году система среднего профессионального образования отмечает 85-летний юбилей и в преддверии этой даты сделала серьезный рывок в своем развитии».