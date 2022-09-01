Минниханов в Нижнекамске открыл первый инженерный лицей и детский сад «Эврика»

В День знаний в Нижнекамске при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось открытие еще одной новой школы в городе химиков — инженерного лицея № 38 «Вектор», а также детского сада №100 «Эврика».

«Уважаемые родители, дети, учителя! Сегодня торжественный день. Школу „Адымнар“ мы уже открыли. Сейчас открывается вторая прекрасная по счету школа и садик, — обратился руководитель республики ко всем присутствующим на линейке. — Здесь я вижу много очень красивых мам и детей. Для вас созданы прекрасные условия, чтобы вы сначала ходили в хорошие садики, потом учились в хороших школах. Мы и впредь будем создавать необходимые условия для воспитания и развития подрастающего поколения».

Далее директору лицея №38 Татьяне Павловой был вручен сертификат на приобретение материально-технической базы для образовательного учреждения.

В пресс-службе Нижнекамского района «Татар-информу» рассказали, что строительство инженерного лицея началось в сентябре 2021 года. На возведение объекта было направлено 1,2 млрд рублей. Общая площадь здания 22,5 кв. метра, школа рассчитана на 912 учеников. Заказчиком выступил «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».

Лицей №38 — первая инженерная школа в Нижнекамском районе. В настоящий момент принято 1 385 учащихся и сформировано 48 классов. Образовательный процесс в лицее будет направлен на подготовку абитуриентов для Нижнекамского химико-технологического института и высшей школы нефти Альметьевска. Сюда могут поступать дети со всех микрорайонов города. А после окончания лицея выпускники будут поступать в Нижнекамский химико-технологический институт.

Для подготовки специалистов в области нефтегазодобывающей и нефтехимической промышленности, на углубленном уровне будут преподаваться математика, физика, информатика, химия и английский язык.

В лицее предусмотрены универсальные кабинеты, учебные кабинеты естественно-научного профиля, медиацентр, пресс-центр, IT-полигон (кабинет конструирования, робототехники, программирования микропроцессорных устройств), универсальные мастерские для технического творчества, многопрофильная мастерская современного домоводства, общественная зона технологического кластера, универсальная мастерская изобразительного искусства (включая зону гончарного творчества, арт-лабораторию).

Также дети смогут посещать универсальную студию музыки и драмы (со студией звукозаписи), кабинет для социально-психологической работы, ресурсную комнату, спортивный комплекс (два спортивных зала, зал единоборств и гимнастики, бассейн), лыжную базу, хоккейный корт, хореографический зал, тир, актовый зал.

В детском саду «Эврика» будут функционировать 14 групп, из них семь групп с воспитанием и обучением на татарском языке. Детсад оборудован музыкальным залом и для занятий физкультуры, методическим кабинетом, медицинским блоком.

Также в дошкольном учреждении расположен монтессори-кабинет, сенсорная комната, лаборатория естественных наук, конструкторское бюро, кабинет языков и центр профессий. На территории центра расположены спортплощадка, 14 смежных прогулочных веранд под скатной кровлей, малые архитектурные формы, колясочная.