Минниханов открыл новый бассейн «Волна — Дулкын» в Зеленодольском районе

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время поездки в Зеленодольский район РТ открыл бассейн «Волна — Дулкын» в пгт Васильево. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В здании располагаются вестибюльная группа, детский бассейн и плавательный бассейн для взрослых на четыре дорожки, гардероб, комната охраны, а также санузел для посетителей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В сутки спортивное учреждение могут посещать до 576 человек.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев назвал открытие нового спортивного объекта большой радостью. «Мы и мечтать не могли о том, что в такой короткий срок в Васильево появится бассейн, который очень нужен жителям. Раньше, чтобы заниматься плаванием, нужно было выезжать в Казань или Зеленодольск, а сейчас эта услуга есть рядом с домом», — отметил руководитель муниципального образования.

Рустам Минниханов сказал, что власти последние годы внимательно следят за развитием поселка, и подчеркнул, что новый бассейн — это хорошая возможность начать заниматься спортом.

«Когда появилась возможность построить бассейн, я предложил Васильево — потому что здесь бассейн востребован. Необязательно быть спортсменом, чтобы заниматься в бассейне, — плавание очень полезно», — отметил руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Он также вручил сертификат на получение спортинвентаря и оборудования директору спортивного учреждения.

Вторым объектом, который посетил Рустам Минниханов в Зеленодольском районе, стал спортивно-туристический центр «Драйв Парк». Гость осмотрел трассу и оценил показательные выступления (мотоциклы, багги, квадроциклы).

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Также Президенту Татарстана презентовали инвестиционные проекты, реализуемые на территории Васильева. Представители районного руководства доложили о мероприятиях в рамках комплексного развития общественной инфраструктуры поселка. Среди них такие задачи на 2023 год, как ремонт дорожно-уличной сети второстепенных автодорог и капремонт социальных объектов.