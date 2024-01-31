Минниханов открыл новое производство магистральных полуприцепов на ОЭЗ «Алабуга»

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл новое производство магистральных полуприцепов «Вагнермайер Руссланд» на ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Инвестпроект предполагает организацию производства трех типов магистральных полуприцепов: шторный, бортовой и контейнеровозный. В год планируется выпускать 2,1 тыс. единиц, в последующем мощность увеличат до 3 тыс. в год. Производство размещено в помещениях ИТП «Синергия» площадью 7,2 тыс. кв. метров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов назвал запуск нового производства на ОЭЗ «Алабуга» знаменательным событием. Рынок грузоперевозок растет, потому продукция завода будет востребована в России, отметил он.

«Наша республика производит самое большое количество тягачей. Думаю, они сразу будут комплектоваться современными полуприцепами мирового уровня», — посчитал Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Он также поблагодарил инвесторов и отметил опыт ОЭЗ «Алабуга», которая сегодня предоставляет резидентам всю необходимую инфраструктуру для быстрого запуска производств.

Исполнительный директор ООО «Вагнермайер Руссланд» Рустам Субханкулов доложил, что общие инвестиции составили 745 млн рублей — 500 млн пошли на оснащение производства, 245 млн — в оборотный капитал. Завод уже заключил пятилетний контракт на поставку 9 тыс. полуприцепов. Есть заказы и из-за рубежа — Беларуси и Казахстана.