Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов открыл новое производство магистральных полуприцепов на ОЭЗ «Алабуга»
Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл новое производство магистральных полуприцепов «Вагнермайер Руссланд» на ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Инвестпроект предполагает организацию производства трех типов магистральных полуприцепов: шторный, бортовой и контейнеровозный. В год планируется выпускать 2,1 тыс. единиц, в последующем мощность увеличат до 3 тыс. в год. Производство размещено в помещениях ИТП «Синергия» площадью 7,2 тыс. кв. метров.
Минниханов назвал запуск нового производства на ОЭЗ «Алабуга» знаменательным событием. Рынок грузоперевозок растет, потому продукция завода будет востребована в России, отметил он.
«Наша республика производит самое большое количество тягачей. Думаю, они сразу будут комплектоваться современными полуприцепами мирового уровня», — посчитал Раис РТ.
Он также поблагодарил инвесторов и отметил опыт ОЭЗ «Алабуга», которая сегодня предоставляет резидентам всю необходимую инфраструктуру для быстрого запуска производств.
Исполнительный директор ООО «Вагнермайер Руссланд» Рустам Субханкулов доложил, что общие инвестиции составили 745 млн рублей — 500 млн пошли на оснащение производства, 245 млн — в оборотный капитал. Завод уже заключил пятилетний контракт на поставку 9 тыс. полуприцепов. Есть заказы и из-за рубежа — Беларуси и Казахстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»