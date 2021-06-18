Минниханов открыл бюст бывшему главному военному прокурору СССР Николаю Афанасьеву

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Мамадыш, где принял участие в открытии бюста бывшему главному военному прокурору СССР, заместителю генерального прокурора СССР Николаю Афанасьеву. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Также в церемонии приняли участие военный прокурор Центрального военного округа Александр Антюфеев и внучка Николая Афанасьева Татьяна Соколова.

«Для нас всех большая честь участвовать в этой церемонии. Николай Порфирьевич — человек необычайной судьбы. Его имя вписано золотыми буквами в историю органов военной прокуратуры страны», — сказал Рустам Минниханов.

Александр Антюфеев отметил, что с именем Николая Афанасьева связаны образование и организация деятельности Главной военной прокуратуры железнодорожного транспорта, которую он возглавлял с 1942-го по 1945 год.

После открытия бюста Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику труженикам тыла и детям войны.

Николай Порфирьевич Афанасьев родился в 1902 году в г. Вятка (сегодня Киров). В 1910 году, после смерти отца, семья переехала в Мамадыш. Здесь началась его юридическая, правоохранительная карьера. В 19 лет возглавил Мамадышский уголовный розыск.

С 1924 года Николай Афанасьев работал в органах военной прокуратуры Казани, Ростова-на-Дону, Москвы. В 1939 году назначен заместителем главного военного прокурора Красной Армии.

С июня 1941 года — полномочный представитель Прокуратуры СССР в Москве.

В 1942–1945 гг. возглавлял Главную военную прокуратуру железнодорожного транспорта.

С 1945 по 1950 гг. — главный военный прокурор СССР.

Умер в 1979 году.