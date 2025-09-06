news_header_top
Общество 6 сентября 2025 14:34

Минниханов открыл 55-й конкурс молодых нефтяников в Альметьевске

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

В Альметьевске открыли 55-й конкурс профмастерства нефтяников. Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале подчеркнул, что такие соревнования помогают молодым кадрам заявить о себе и получить новые возможности для карьерного роста.

В соревнованиях участвуют 437 специалистов по 30 направлениям – от операторов по добыче нефти и газа до буровиков, электромонтеров и ремонтников скважин.

Конкурс приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его участники демонстрируют знания, навыки и профессиональные умения, получают возможность обмена опытом и карьерного роста.

«Уверен, что наши молодые специалисты смогут успешно продемонстрировать свои знания, умения и навыки, набраться опыта и открыть новые возможности. Мы гордимся вами!» – отметил Минниханов.

