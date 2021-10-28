Минниханов откроет воссозданную соборную мечеть в Рыбно-Слободском районе РТ

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В пятницу Президент Татарстана Рустам Минниханов станет участником церемонии открытия воссозданной соборной мечети в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Объект очень интересен, мечеть была построена в 1908 году. <...> Статус объекта культурного наследия она получила в 1993 году. Это одноэтажное деревянное здание площадью 337 квадратных метров. Мечеть входит в реестр охраняемых объектов деревянного зодчества», — рассказала Галимова.

Она отметила, что проведение реставрационных работ на объекте началось зимой 2019 года. В ходе реставрации на 70% были сохранены подлинные стены сруба, воссозданы чердачные перекрытия и другие элементы. Помимо этого, вокруг мечети было произведено благоустройство территории.

«Также были решены все вопросы с отоплением, после реставрации мечеть будет действующей», — заключила Лилия Галимова.