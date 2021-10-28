Минниханов откроет третью очередь рыбоводного комплекса в Лаишевском районе РТ

В Лаишевском районе республики завтра состоится торжественный запуск третьей очереди предприятия по разведению рыбы ценных пород «Биосфера Фиш». В церемонии примет участие Рустам Минниханов, рассказала на брифинге с журналистами руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Этот проект реализуется уже несколько лет, на подходе его третья очередь. Общая выручка предприятия за два года составила более 30 млн рублей», – сообщила она.

Галимова добавила, что Президенту РТ проведут экскурсию и расскажут о перспективах предприятия с учетом введения третьей очереди.

