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Ру Тат
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28 октября 2021  11:18
Егор Никитин

Минниханов откроет третью очередь рыбоводного комплекса в Лаишевском районе РТ

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В Лаишевском районе республики завтра состоится торжественный запуск третьей очереди предприятия по разведению рыбы ценных пород «Биосфера Фиш». В церемонии примет участие Рустам Минниханов, рассказала на брифинге с журналистами руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Этот проект реализуется уже несколько лет, на подходе его третья очередь. Общая выручка предприятия за два года составила более 30 млн рублей», – сообщила она.

Галимова добавила, что Президенту РТ проведут экскурсию и расскажут о перспективах предприятия с учетом введения третьей очереди.
 

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