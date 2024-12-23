Минниханов: Откроем Вознесенский тракт и дорогу до Альметьевска в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней в Татарстане откроются две платные трассы: Вознесенский тракт в Казани и по маршруту Алексеевское – Альметьевск. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Вознесенский тракт будет платный. Он будет открыт в ближайшие дни. Это хорошая возможность сэкономить свое время. А время – деньги. Еще одна платная трасса – наша мечта – соединить Альметьевск и Казань. Сейчас идет реконструкция у Камского моста до Сокуров, и затем он соединится с трассой от Алексеевска до Альметьевска. В ближайшие дни она будет открыта», – сообщил Минниханов.

Он подчеркнул, что недавно открытое после ремонта Горьковское шоссе останется бесплатным для автомобилистов.