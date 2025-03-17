«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании координационного совета «Движения первых» отчитал министра спорта РТ Владимира Леонова и уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирину Волынец за то, что они сидели в телефонах.

«Володя (Владимир Леонов – прим. Т.-и.), например, сидел, телефон крутил, вам неинтересно, значит, вы не наши попутчики. Волынец тоже. Сидите в своих телефонах. Мы пришли сюда обменяться опытом. Очень сожалею, что мои коллеги недооценивают это направление. Это не факультативная работа, а наша основная деятельность, наше будущее», – заявил с трибуны Минниханов.

Он подчеркнул, что в своей работе «Движение первых» должно опираться на поддержку министерств и ведомств республики и получать всевозможную поддержку.