Минниханов: От поставок «Газпрома» зависит работа наших промышленных предприятий

Фото: пресс-служба Президента РТ

Компания «Газпром» на протяжении всей своей истории является стратегическим партнером Татарстана, реализуя совместные проекты в машиностроении, нефтехимии и других отраслях, заявил Президент республики Рустам Минниханов. «Газпром» – крупнейший заказчик для многих предприятий республики, подчеркнул он на пленарном заседании Дня поставщика ПАО «Газпром», в котором принял участие предправления компании Олег Аксютин.

В прошлом году утвердили очередную дорожную карту о сотрудничестве до 2025 года. За период действия механизма этих «дорожных карт» около 120 республиканских предприятий стали поставщиками компании «Газпром», напомнил Рустам Минниханов. С 2015 года поставлено продукции и услуг на сумму свыше 100 млрд рублей.

«Стабильные поставки газа являются залогом устойчивой работы промышленных предприятий – мы крупный потребитель газа. По прошлому году это 18 млрд кубометров газа. Это способствует реализации перспективных инвестиционных проектов, в первую очередь, это проекты Камского промышленного кластера», – заявил руководитель республики, добавив, что благодаря сотрудничеству с «Газпромом» в республике развиваются особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис».

Еще одно ключевое направление для республики – это газификация домов. В этом году по республике принято свыше 13 тыс. заявок. Минниханов отметил, что регион полностью газифицирован, но в республике возводится очень много жилья – ежегодно вводится в строй порядка 3 млн. кв м, а это серьезные цифры, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Из 13 тысяч заявок заключено более 11 тыс. договоров. Уже готовы к подключению более 5,5 тыс. домов», – сообщил Президент РТ. Он также поблагодарил Президента России Владимира Путина за реализацию программы газификации.

В республике также успешно реализуется проект по развитию газомоторного топлива. Сегодня в республике 37 газозаправочных станций общей мощностью в 200 млн кубометров природного газа, ведутся работы еще по семи АГЗС.