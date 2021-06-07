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Ру Тат
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7 июня 2021  11:48

Минниханов занял третье место в рейтинге самых влиятельных руководителей регионов России

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Майский рейтинг влияния губернаторов опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Президент Татарстана Рустам Минниханов остался в топ-3 этого рейтинга.

Средний бал руководителя республики составил 7,29, говорится в исследовании.

Уступает Рустам Минниханов только мэру Москвы Сергею Собянину и главе Чечни Рамзану Кадырову. При этом Президент РТ влиятельнее таких глав регионов, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов или губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рейтинге за прошлый месяц Минниханов также занял третье место.

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