Минниханов главам поселений: «Должны быть резервы, чтобы работать в сложных условиях»

В Казани прошел XVI съезд Совета муниципальных образований Татарстана. В его работе принял участие Президент республики Рустам Минниханов. Какие проблемы волнуют муниципалитеты и каковы пути их решения – в обзоре ИА «Татар-информ».

«Этот год при всей его сложности Татарстан завершает позитивно»

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что, несмотря на пандемию, принятые на федеральном и республиканском уровне меры поддержки и активная деятельность местного самоуправления позволили успешно реализовать задачи в сфере социально-экономического и общественно-политического развития республики.

Президент РТ заметил, что этот год при всей его сложности Татарстан завершает позитивно Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана поблагодарил муниципалитеты за успешное проведение Всероссийской переписи населения. «Благодаря вашим усилиям эта работа проведена очень позитивно. Нас радуют предварительные итоги переписи. Пока они не озвучены, но мы видим, что численность жителей республики растет. Это значит, что Татарстан привлекателен. Даже если кто-то уезжает, то и приезжает к нам не меньше», – сказал он.

«Республика наращивает свой потенциал, она привлекательна своей экономикой, образовательными учреждениями. По инвестиционному климату, качеству жизни Татарстан – один из лучших регионов России. Мы благодарны руководству страны, лично Президенту России и Правительству за масштабные меры поддержки, которые оказываются в рамках национальных проектов, многодетным семьям, системообразующим предприятиям», – добавил Минниханов.

Президент РТ заметил, что этот год при всей его сложности Татарстан завершает позитивно. По его словам, валовой региональный продукт республики по прогнозам составит 103,8%, индекс промышленного производства – 108,3%, объем строительных работ – 103,1%, оборот розничной торговли – 106,2%, инвестиции в основной капитал – 660 млрд рублей. «Реализуются крупные инвестиционные проекты, хорошо себя показывают ТОСЭР, активно развиваются особые экономические зоны и промышленные и индустриальные площадки», – констатировал руководитель республики.

При этом Минниханов подчеркнул, что необходимо обратить внимание на работу промышленных парков. На сегодня в Татарстане 94 промпарка, работают 1,5 тыс. резидентов, создано более 39 тыс. рабочих мест. «Но не везде их эффективность одинаковая. Следует обратить внимание на работу промпарков “Актаныш”, “Буинск” и “Золотая Долина” в Алькеевском районе», – заявил он.

Президент Татарстана поблагодарил муниципалитеты за успешное проведение Всероссийской переписи населения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У нас большое количество людей 60+ не вакцинировано»

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан всегда уделял внимание малому и среднему бизнесу. В республике на данный момент 159 тыс. субъектов МСП, зарегистрировано 156 тыс. самозанятых.

Руководитель республики сообщил, что за 9 месяцев 2021 года оборот малых и средних предприятий показал рост на 16%. «Это говорит о том, что экономика малого и среднего бизнеса стабилизируется»,– сказал он.

Более того, в условиях ограничений из-за пандемии импульс к развитию получила электронная коммерция. Уже более 16 тыс. поставщиков республики предлагают свои товары на интернет-площадках, заметил Президент РТ.

Однако, по его словам, сельскохозяйственная отрасль в этом году сильно пострадала из-за жары и засухи. Минниханов уточнил, что по температуре воздуха и осадкам ситуация была схожа с 2010 годом. «Развитие мелиоративных систем, использование влагоустойчивых культур и прогрессивных агротехнологий позволили аграриям собрать урожай в 3,5 раза больше, чем в 2010 году. Хотелось бы увидеть более благоприятным следующий год. Но цикл таких сложных периодов повторяется, практически через десять лет мы пережили такую же ситуацию. Значит, мы должны быть готовы, у нас должны быть резервы, чтобы работать в таких сложных условиях», – отметил он.

Президент РТ также попросил глав районах обратить внимание на «текучку кадров в муниципалитетах». «Мы должны предоставлять социальные гарантии. И зарплата достойная должна быть, и карьерный рост. То есть необходим комплекс мер, который мы должны рассмотреть, чтобы принять соответствующие решения. Кадры решают все. У нас должны быть подготовленные, обученные специалисты. Текучка 18% – это цифра серьезная», – заявил он.

Кроме того, по мнению Минниханова, муниципальные власти недорабатывают в части вакцинации от Covid-19 пожилого населения. «Основной задачей органов власти всех уровней остается снижение заболеваемости и возвращение общества к нормальным условиям жизни. В этой части вы недорабатываете. У нас очень большое количество людей 60+ не вакцинировано. Сейчас меньше: в день по пять-шесть человек теряем, а было 10-12 человек», – констатировал он.

«Основной задачей органов власти всех уровней остается снижение заболеваемости и возвращение общества к нормальным условиям жизни» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Минниханов добавил, что чаще всего от новой коронавирусной инфекции умирают невакцинированные пожилые люди с хроническими заболеваниями. «Без вас мы не можем решить эту проблему. На местной власти лежит особая ответственность. Во-первых, необходимо строго соблюдать ограничения. Мы проверки проводим, видим, что в некоторых местах к этому относятся халатно», – подытожил руководитель республики, напомнив, что важно организовать вакцинацию населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

«Не стоит забывать, что власть тогда эффективна, когда она близка к народу»

Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин рассказал, что в связи с реформированием системы публичной власти в России в Госдуму внесен законопроект об общих принципах местного самоуправления. «В этом документе наиболее дискуссионным положением является введение одноуровневой системы организации местного самоуправления в стране, то есть упразднение сельских поселений как первичного звена самоуправления и создание городских и муниципальных округов», – заявил он.

По его мнению, проводимая реформа не должна повлечь удаление муниципалитетов от населения, при внесении изменений в законодательство следует предусмотреть меры, гарантирующие доступность власти для населения. «Не стоит забывать, что власть тогда эффективна, когда она близка к народу. С этих позиций нам совместно с депутатами Государственной Думы, Госсовета необходимо тщательно продумать формы участия населения в управлении территориями, а также обеспечить постоянное представительство органов муниципальный власти на местах», – убежден он.

Экзам Губайдуллин: «Нам совместно с депутатами Государственной Думы, Госсовета необходимо тщательно продумать формы участия населения в управлении территориями» Фото: tatartsan.ru

Губайдуллин упомянул, что одной из центральных тем обсуждения вопросов развития муниципалитетов на ряде съездов являлась проблема рационального размещения производительных сил. «В этой связи необходимо обратить внимание на более активное участие муниципалитетов в формировании нормативной базы деятельности агломераций, практическое объединение полномочий и ресурсов их участников для развития экономики и социальной сферы», – подчеркнул он.

По словам докладчика, «развитие агломераций как объективно сложившийся феномен нашей жизни не должно привести к опустошению сельских районов». «Для сохранения сельского населения главное – обеспечить сельчан работой, реализовать возможность квалифицированного творческого труда в месте проживания. У нас в республике благодаря президентским программам на селе создана хорошая социальная инфраструктура. Нужна активная и новаторская работа по созданию рабочих мест», – отметил он.

Руководитель ассоциации напомнил, что на двух последних съездах говорилось о размещении филиалов, цехов крупных предприятий в районах республики. При Министерстве промышленности и торговли РТ действует рабочая группа по этому вопросу. «Мы ожидаем практических шагов в этой области. Тем более это помогло бы частично решить проблему дефицита кадров на ряде промышленных предприятий», – заметил он.

«За 10 лет протяженность сетей, требующих замены, возросла на 800 км»

Экзам Губайдуллин сообщил, что в преддверии съезда ассоциации прошли встречи в формате круглых столов с главами городских и сельских поселений. По его словам, при обсуждении вопросов главы муниципалитетов назвали наиболее важной проблему обеспечения жителей республики, особенно в сельской местности, качественным водоснабжением.

Согласно статистическим данным, по причине большого износа нуждаются в замене 32% водопроводных сетей, что составляет около 6 тыс. км. Причем за 10 лет протяженность сетей, требующих замены, возросла на 800 км.

Согласно статистическим данным, по причине большого износа нуждаются в замене 32% водопроводных сетей, что составляет около 6 тыс. км Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Конечно, первоочередные проблемы в водоснабжении решаются благодаря республиканской программе обеспечения населения питьевой водой в соответствии с которой ежегодно проводятся работы на сумму 650 млн рублей. Всего за период с 2010 года было построено и реконструировано 2,7 тыс. км водопроводных сетей. Учитывая, что по данному вопросу имеется поручение Президента республики Правительству, надеемся, что данный вопрос найдет свое решение», – сказал докладчик.

Руководитель ассоциации отметил, что в большинстве муниципальных районов по-прежнему не приведена в соответствие с нормативными требованиями организационная структура обеспечения водой населения.

«Значительная часть источников водоснабжения не поставлена муниципалитетами на кадастровый учет, большая часть объектов водоснабжения и сетей обслуживаются сельскими поселениями самостоятельно. Крайне медленно идет передача объектов водоснабжения специализированным организациям на обслуживание или в концессию. В силу указанных причин также медленно решается вопрос лицензирования скважин. Одновременно по причине отсутствия на местах эксплуатирующих организаций не могут утверждаться тарифы на водоснабжение. Весь этот клубок проблем необходимо решать, далее откладывать уже нельзя», – подчеркнул он.

«Сформировался пакет первоочередных вопросов, требующих сверхсценарных расходов»

Председатель Совета муниципальных образований предложил продумать систему стимулирования муниципалитетов, добившихся превышения доходной части, для «заинтересованности органов местного самоуправления к наращиванию налогового потенциала».

Экзам Губайдуллин предложил продумать систему стимулирования муниципалитетов, добившихся превышения доходной части Фото: tatarstan.ru

В частности, Экзам Губайдуллин предложил в течение трех лет не включать допдоходы в базовые показатели при формировании бюджета. «Или, может быть, предусмотреть гранты муниципалитетам, добившимся превышения доходной части над прогнозируемой», – добавил он.

Докладчик также рассказал, что после рассмотрения бюджетов муниципальных районов и городских округов в целом по республике сформировался пакет первоочередных вопросов, «требующих сверхсценарных расходов». Так, муниципалитеты просят рассмотреть вопросы финансирования противопожарной безопасности, расходы на благоустройство, устранения предписаний надзорных органов.

«Прошу Министерство финансов в ходе исполнения бюджета изыскать источники дополнительных ассигнований на эти цели. Также на онлайн-конференциях прозвучало предложение о необходимости определить перечень наиболее важных работ, на которые можно было бы расходовать допдоходы без согласования с Минфином», – заключил он.