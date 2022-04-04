Минниханов осмотрел здание будущего единого туберкулезного диспансера в Казани

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новое здание единого туберкулезного диспансера в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханову рассказали, что в новом здании будут сосредоточены все структурные подразделения диспансера. В поликлинике будут размещены детское и флюорографическое отделения, служба амбулаторной эндоскопии, бактериологическую и клинико-диагностическую лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, административно-хозяйственный корпус.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Главврач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев рассказал, что каждый день учреждение будет принимать до 680 человек: 420 взрослых и 260 детей. При этом можно будет пройти за день весь диагностический цикл.

Президент РТ осмотрел помещения будущего единого диспансера и пообщался с сотрудниками. В 32 кабинетах будут работать 46 врачей-фтизиатров и семь врачей узких специальностей.

В завершение осмотра Минниханов дал положительную оценку выполненным работам.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Хорошее здание, самое современное оборудование. Было правильным решением разместить всё в одном месте», — сказал Президент РТ.

Глава Минздрава РТ Марат Садыков сообщил, что к началу работы единого диспансера все готово. Открытие запланировано в ближайшее время.