Минниханов осмотрел ярмарку «Бияляй» в парке у театра кукол «Экият»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, которого сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин, посетил новогоднюю елку и ярмарку «Бияляй» в парке у театра кукол «Экият». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Организаторы открывшейся сегодня ярмарки постарались создать пространство, где для каждого гостя найдется что-то интересное. Тут есть уютные фотозоны и аттракционы, имеется возможность попробовать горячие татарские угощения и приобрести авторские изделия ремесленников.

Ярмарка «Бияляй» будет работать вплоть до 8 января. Она задумана как одна из главных площадок для отдыха жителей и гостей Казани во время новогодних праздников.

Центральным элементом праздничного оформления территории является новогодняя ель высотой 20 метров.

Проект «Зима в Татарстане», который запущен как продолжение аналогичной летней инициативы по созданию единой афиши всех событий, проходящих на открытом воздухе в республике, объединяет сотни мероприятий во всех городах и районах РТ. Летний сезон продемонстрировал высокий потенциал проекта: состоялось более 3,5 тыс. мероприятий в 45 муниципалитетах региона.

На онлайн-афише проекта «Зима в Татарстане» размещено свыше 800 событий, из которых более 200 проводятся в рамках фестиваля «Курше». Всего на зимний период запланировано примерно 1,5 тыс. мероприятий.