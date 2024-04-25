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Минниханов осмотрел выставку Российского венчурного форума
Выставка Российского венчурного форума открылась на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо». Осмотрел экспозицию Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Он отметил, что на стендах по периметру павильона представлено свыше 50 стартап-проектов.
«Форум в очередной раз подтвердил статус одной из наиболее ярких и представительных дискуссионных площадок отечественной венчурной индустрии», – подчеркнул Минниханов.
Помимо самой экспозиции, в центральной части павильона расположилась площадка для питч-сессий, где представители стартап-проектов презентовали свои идеи, чтобы найти инвесторов.
Кроме того, в центре зала были представлены китайские авто, среди которых и набирающий популярность Tank, а также другие бренды автомобилей представительского класса.
Отметим, что за все время проведения форума в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2,4 тыс. компаний и 700 стартапов.
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