Минниханов осмотрел выставку производителей Татарстана

Выставку производителей Татарстана осмотрел сегодня Раис РТ Рустам Минниханов перед встречей с предпринимательским сообществом в рамках выездного заседания Комитета Государственной Думы по МСП, приуроченного ко Дню российского предпринимательства.

Экспозиция достижений бизнеса включала десять стендов, преимущественно — нефтехимической и композитной направленности. Так, первыми двумя экспонатами стали пластиковые детали поломоечного оборудования и резиновые смеси, из которых впоследствии производятся изделия практически для всех отраслей промышленности.

Еще одна компания представила вакуумное оборудование для различных промышленных задач: от создания композитных материалов для авиации до 3D-печати деталей.

Следующим стал двигатель для малогабаритной техники: снегоходов, квадроциклов и небольших катеров. Его особенностью является то, что при весе всего в 60 килограммов он выдает мощность до 105 лошадиных сил.

«Двигатель на бензине?» — поинтересовался Минниханов. И получил ответ, что мотор работает на высокооктановом топливе марки АИ-95.

Еще одна компания привезла на выставку сильфонные компенсирующие устройства — изделия, которые не позволяют трубам в домах разрушаться из-за перепадов температуры. Следующими экспонатами стали покрытие для защиты метала от коррозии и оборудование для оптимизации и роботизации предприятий.

Завершили экспозицию стенды с композитными материалами для строительства, с регуляторами давления в газовых и водных трубах, а также с компонентами и противокумулятивными сетями для военных автомобилей.

Все представившие свою продукцию производители в то или иное время воспользовались мерами поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным).