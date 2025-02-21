Минниханов осмотрел выставку продукции бизнесменов Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставку продукции предпринимателей Татарстана осмотрел сегодня Раис республики Рустам Минниханов. Свои товары и достижения бизнесмены презентовали перед коллегией Министерства экономики РТ по итогам 2024 года, проходит она в Поволжском университете культуры, спорта и туризма.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году значительная часть экспозиции оказалась посвящена специальной военной операции. Так, на одном из стендов презентовали автосервис, открытый ветераном СВО. Консультации, обучение и помощь в регистрации ему оказывал Фонд поддержки предпринимательства РТ. Также на выставке представили реабилитационный центр для участников СВО. Организация, в частности, показала высокотехнологичные протезы ног, которые используют для бойцов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одной из самых ярких частей выставки стал стенд с тюбетейками и шопперами ручной работы. Его авторами выступили дети – участники проекта школьный бизнес-старт.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, предприниматели республики презентовали различные продукты для автомобильной и дорожно-строительной отраслей, электроники и энергетики, а также химии и нефтехимии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка не ограничилась только товарами предпринимателей, часть экспозиции была посвящена развитию студенческих стартапов, технопаркам, а также показателям рынка партнерского финансирования в Татарстане.