Минниханов осмотрел выставку, посвященную 75-летию Татнефти

Выставку, посвященную 75-летию компании «Татнефть», осмотрели сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Александр Новак. Мероприятие прошло в рамках нефтяного саммита Татарстана.

Экспозиция оказалась посвящена развитию нефтяной отрасли на территории республики чуть ли не с XV века. Гости выставки могли посмотреть на первые печи для перегонки нефти, а также узнать, где она использовалась.

Далее организаторы познакомили гостей с первыми нефтяными месторождениями и способами их разработки. Тут же начиналась и история развития самой «Татнефти».

Примечательно, что выставка шла двумя рядами, и если на одном рассказывали о истории и технологиях прошлого, то напротив шла экспозиция транспорта и техники того времени: от гужевой повозки, запряженной лошадью татарской породы, до современных нефтедобывающих вышек.

Еще одной частью экспозиции стали стенды производителей оборудования для нефтяной и газовой отрасли, а также учебных заведений Татарстана: казанского федерального университета и высшей школы нефти.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»