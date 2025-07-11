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Экономика 11 июля 2025 11:19

Минниханов осмотрел выставку, посвященную 75-летию Татнефти

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Выставку, посвященную 75-летию компании «Татнефть», осмотрели сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Александр Новак. Мероприятие прошло в рамках нефтяного саммита Татарстана.

Экспозиция оказалась посвящена развитию нефтяной отрасли на территории республики чуть ли не с XV века. Гости выставки могли посмотреть на первые печи для перегонки нефти, а также узнать, где она использовалась.

Далее организаторы познакомили гостей с первыми нефтяными месторождениями и способами их разработки. Тут же начиналась и история развития самой «Татнефти».

Примечательно, что выставка шла двумя рядами, и если на одном рассказывали о истории и технологиях прошлого, то напротив шла экспозиция транспорта и техники того времени: от гужевой повозки, запряженной лошадью татарской породы, до современных нефтедобывающих вышек.

Еще одной частью экспозиции стали стенды производителей оборудования для нефтяной и газовой отрасли, а также учебных заведений Татарстана: казанского федерального университета и высшей школы нефти.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

#нефтяной саммит #Татарстан #Рустам Минниханов #выставка
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