«Свыше 200 ведущих IT-компаний»: Минниханов осмотрел выставку Kazan Digital Week

Выставку новинок цифровых продуктов России и зарубежья осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на международном форуме Kazan Digital Week 2024.

«На выставочной экспозиции площадью 4 тыс. кв. м. представлены более 140 стендов, на которых свои цифровые решения продемонстрируют свыше 200 ведущих IT-компаний», — отметил Минниханов на открытии форума.

Экспозиция расположилась в одном из павильонов международного выставочного центра Казань Экспо и включает в себя различные продукты цифрового формата практически из всех областей жизни людей: начиная от новых мобильных приложений и заканчивая решениями для космической отрасли.

Одним из самых масштабных экспонатов стал макет космической установки для определения утечек газа в трубопроводе. По словам секретаря научно-технического совета «Газпром космические системы» Владимира Лазутина, аппарат способен из космоса обнаружить в газопроводе дыру размером 1,5 мм.

Лазутин также добавил, что аппарат собран полностью из отечественных материалов. Запустить данную установку планируют в 2027-2028 году с космодрома «Байконур».

Еще одной интересной разработкой стал высокодетализированный робот для общения, который презентовал Пермский край. Устройство выполнено в виде человека с хорошо проработанной мимикой лица и голосом. Данный робот может рассказать о себе, озвучить несколько интересных фактов, сделать селфи, а также с ним можно просто поговорить, попросить его спеть песню, рассказать стихотворение.

Помимо этого, компании презентовали различные цифровые продукты из сферы здравоохранения, сельского хозяйства, беспилотного транспорта и, конечно же, решения с использованием искусственного интеллекта.

видео: «Татар-информ»