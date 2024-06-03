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Экономика 3 июня 2024 15:23

Минниханов осмотрел выставку инновационных продуктов Иннополиса

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Минниханов осмотрел выставку инновационных продуктов Иннополиса
Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Выставку инновационных продуктов индустриальных центров Университета Иннополис осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в технопарке в сфере высоких технологий «ИнноПарк».

Одним из самых масштабных проектов стала смесь беспилотного квадрокоптера и самолета вертикального взлета и посадки. У аппарата есть возможность коррекции полета оператором с земли и установки любого оборудования в пределах допустимой массы в 27 килограммов.

Также на выставке представили «привязной» дрон для ГИБДД — квадрокоптер, который может круглосуточно висеть над одним местом. Технология позволяет фиксировать нарушения ПДД, разыскивать автомобиль по номерам, классифицировать транспорт и вести непрерывную видеосъемку.

На экспозиции также презентовали новейшие разработки в роботизации, автоматизации процессов, технологии с использованием искусственного интеллекта и системы управления беспилотниками.

Помимо этого, Раис РТ осмотрел в «ИнноПарке» площадки резидентов особой экономической зоны «Иннополис».

Одной из них стало производство комплекса автоматизации строительства для ускорения возведения здания и сокращения издержек компании «Проект 24». Технология строительства домов из специальных блоков, после укладки которых не требуются дополнительные работы по утеплению и облицовкев. Такая технология позволяет построить два четырехэтажных дома за 25 дней.

Также на выставке были представлены:

  • научно-производственный центр робототехники по роботизации производственных процессов на предприятии с использованием прорывных сквозных технологий компании «ДАС»;
  • производство дронопортов и комплексных автоматизированных решений по аэромониторингу компании «Русдронопорт»;
  • производство телекоммуникационного оборудования — коммутаторов связи и беспроводного оборудования резидента «ТА-Информационные технологии»;
  • производство решений для автоматизации конвейерных систем и ПО для сортировочных конвейеров Ozon Tech;
  • производство инновационных аппаратно-программных комплексов: «МАРС-АРСЕНАЛ» (система оповещения населения) и «МАРС-МОНИТОРИНГ» (система мониторинга процессов и опасных факторов) компании «Марс Технологии».
#иннополис #Рустам Минниханов #инновации #Татарстан
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