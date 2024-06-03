Минниханов осмотрел выставку инновационных продуктов Иннополиса

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Выставку инновационных продуктов индустриальных центров Университета Иннополис осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в технопарке в сфере высоких технологий «ИнноПарк».

Одним из самых масштабных проектов стала смесь беспилотного квадрокоптера и самолета вертикального взлета и посадки. У аппарата есть возможность коррекции полета оператором с земли и установки любого оборудования в пределах допустимой массы в 27 килограммов.

Также на выставке представили «привязной» дрон для ГИБДД — квадрокоптер, который может круглосуточно висеть над одним местом. Технология позволяет фиксировать нарушения ПДД, разыскивать автомобиль по номерам, классифицировать транспорт и вести непрерывную видеосъемку.

На экспозиции также презентовали новейшие разработки в роботизации, автоматизации процессов, технологии с использованием искусственного интеллекта и системы управления беспилотниками.

Помимо этого, Раис РТ осмотрел в «ИнноПарке» площадки резидентов особой экономической зоны «Иннополис».

Одной из них стало производство комплекса автоматизации строительства для ускорения возведения здания и сокращения издержек компании «Проект 24». Технология строительства домов из специальных блоков, после укладки которых не требуются дополнительные работы по утеплению и облицовкев. Такая технология позволяет построить два четырехэтажных дома за 25 дней.

Также на выставке были представлены: