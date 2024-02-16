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Минниханов осмотрел выставку достижений бизнеса Татарстана
Специализированную выставку крупных предприятий, малых компаний и представителей университетского предпринимательства Татарстана осмотрел сегодня Раис республики Рустам Минниханов перед итоговой коллегией Минэкономики РТ.
Экспозиция расположилась на втором этаже Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, которая и стала площадкой для совместного заседания оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане, коллегии Минэкономики РТ и выездного заседания комитета государственной думы по экономической политике.
Одними из самых ярких экспонатов выставки стали стенды с продукцией для нужд СВО: универсальные беспилотные гусеничные платформы, переносная мобильная печь и новая модель беспилотного летательного аппарата.
Помимо этого, свою продукцию на выставке представили множество компаний республики из различных отраслей промышленности: от электроприборов и стеклянных полок для холодильников до оборудования и катализаторов для нефтехимии.
Затем Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальной доске Дмитрия Усова – ветерана боевых действий, героически погибшего при участии в СВО, выпускника Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.
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