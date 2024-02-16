Минниханов осмотрел выставку достижений бизнеса Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Специализированную выставку крупных предприятий, малых компаний и представителей университетского предпринимательства Татарстана осмотрел сегодня Раис республики Рустам Минниханов перед итоговой коллегией Минэкономики РТ.

Экспозиция расположилась на втором этаже Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, которая и стала площадкой для совместного заседания оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане, коллегии Минэкономики РТ и выездного заседания комитета государственной думы по экономической политике.

Одними из самых ярких экспонатов выставки стали стенды с продукцией для нужд СВО: универсальные беспилотные гусеничные платформы, переносная мобильная печь и новая модель беспилотного летательного аппарата.

Помимо этого, свою продукцию на выставке представили множество компаний республики из различных отраслей промышленности: от электроприборов и стеклянных полок для холодильников до оборудования и катализаторов для нефтехимии.

Затем Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальной доске Дмитрия Усова – ветерана боевых действий, героически погибшего при участии в СВО, выпускника Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.