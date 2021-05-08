Минниханов осмотрел строящиеся здания и дороги в Казани

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил крытую часть экстрим-парка «Урам», Центр детской онкологии, а также другие здания и дорожные объекты, возводящиеся в Казани. Руководителя республики сопровождали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Первым объектом осмотра стала крытая часть экстрим-парка «Урам», строительство которой завершено на 80%. Внутренняя отделка здания готова на 60%, благоустройство прилегающей территории — на 70%. Кроме того, в настоящее время ведется обустройство спортивных залов, монтаж оборудования и культурное программирование всего пространства экстрим-парка. Как сообщили Президенту РТ, завершение строительства планируется к Дню молодежи, в июне. Рустам Минниханов также посетил работающую открытую часть парка и поговорил с молодыми экстремалами.

Затем он ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ в зданиях присутственных на территории Казанского Кремля, изучил варианты функционального назначения внутреннего пространства помещений.

Следующим пунктом рабочего объезда стало строящееся общежитие казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Планируется, что в дальнейшем здесь будут проживать 250 человек. Также, помимо жилого блока, здесь появятся столовая, медицинский кабинет и читальный зал. Завершение работ намечено на этот год.

Далее Рустам Минниханов посетил Центр детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ, рассчитанный на 100 коек. Президенту провели экскурсию по новому зданию, отделениям онкогематологии, хирургии, реанимации, переливания крови, кабинету компьютерной томографии. Завершить строительство планируется уже в июне.

Также руководитель РТ побывал на стройке второго хосписа на 60 койко-мест, который возводится на средства фонда им. Анжелы Вавиловой.

В заключение Рустам Минниханов ознакомился с реализацией ряда дорожных проектов, в том числе автодороги от улицы Несмелова до трассы М7 (дублера Горьковского шоссе), участка дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца и нового разворотного узла на Оренбургском тракте.

Фото пресс-службы Президента Татарстана