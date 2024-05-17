Минниханов осмотрел стенды 11 регионов на выставке Russia Halal Expo

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился со стендами 11 регионов — участников выставки Russia Halal Expo. Экспозиция работает в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» в столице РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участие в выставке — крупнейшей в России в рамках экономического и научно-технологического сотрудничества РФ и стран Организации исламского сотрудничества — принимают 11 стран мира и 17 субъектов Федерации. Здесь представлены достижения в области промышленности, агропромышленного комплекса, туризма, культуры и спорта, а также достопримечательности и природные богатства регионов и государств-участников.

Сегодня Рустам Минниханов ознакомился со стендами Мордовии, Марий Эл, Рязанской, Ульяновской, Волгоградской, Пензенской, Свердловской и Ростовской областей, ДНР, Адыгеи и Краснодарского края.