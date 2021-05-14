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Ру Тат
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14 мая 2021  13:52

Минниханов осмотрел ход реконструкции набережной в Перми

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Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ознакомились с ходом реконструкции набережной Камы в Перми. Работы на объекте ведутся с 2016 года, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Благоустройство набережной ведется по проекту «Пермь — 300 лет на Каме», который приурочен к юбилею города в 2023 году.
Минниханову рассказали об этапах благоустройства, принятых архитектурно-планировочных решениях. Сейчас работы на объекте находятся на завершающем этапе. Здесь появились спортивные площадки, детские игровые зоны, пешеходные маршруты, проведены работы по озеленению территории. Планируется, что общественное пространство будет использоваться круглый год. Так, зимой на набережной организуют каток и павильон для зимнего купания. Завершить работы планируется уже в этом году.

пермский край рустам минниханов
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