Минниханов осмотрел отремонтированное общежитие №6 КФУ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня утром Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил общежитие №6 Казанского (Приволжского) федерального университета, где недавно завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Общежитие №6 КФУ находится по адресу: ул. Аделя Кутуя, д. 2, корп. 2. Это девятиэтажное здание 1976 года постройки, рассчитанное на размещение 600 человек. Жилая зона включает 213 комнат, в том числе одну комнату для представителей маломобильных групп населения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Капитальный ремонт начался весной 2023 года и завершился в ноябре. В марте заказчик оценил стоимость работ в 3-м и 6-м общежитиях Казанского университета в 223 млн рублей.

Рустаму Минниханову рассказали, каким было здание до капремонта, и о проведенных здесь работах. Затем Раис РТ, которого сопровождали другие официальные лица, осмотрел жилые комнаты и места общего пользования. Пояснения давали ректор КФУ Ленар Сафин и проректор по хозяйственной деятельности Алмаз Мингулов. В том числе они показали, как используется холл предлифтового пространства для организации воспитательной работы и досуговой деятельности.

Руководитель республики также побывал в жилых блоках, актовом зале, читальном зале и других помещениях. Он пообщался с активистами профкома КФУ, которые рассказали о проводимой среди студентов социальной и воспитательной работе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Минниханов осмотрел комнату в общежитии, где проживает студент из Оренбургской области с ограниченными возможностями здоровья. Помещение оборудовано в соответствии со стандартами для представителей маломобильных групп населения.

Раис РТ в ходе осмотра общежития напомнил, что капитальный ремонт произведен на средства из федерального бюджета, и поблагодарил за поддержку руководство страны.

«Мы видим, как большие положительные изменения происходят в КФУ. Сегодня студентам важно создавать комфортные условия для жизни и учебы. Так держать!» — заявил Рустам Минниханов и пожелал студентам оставаться такими же активными.