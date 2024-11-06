Минниханов осмотрел обход Нижнекамска и Челнов и проехал по новой дороге

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строящийся автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Он оценил ход работ, а также проехал по новой дороге на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Трасса протяженностью 81 км строится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и является новым направлением автодороги М7 «Волга». В будущем участок станет частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень. В настоящее время завершены работы на двух из трех запланированных этапов.

О проведенных работах Раису Татарстана сообщил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов. Он отметил, что в рамках второго этапа было построено множество искусственных сооружений: транспортные развязки, путепроводы, восемь мостов. На развязках установлено освещение, встречные полосы разделены металлическим двусторонним барьерным ограждением.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для комфорта жителей возле населенных пунктов Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес появились шумозащитные экраны, а те участки, которые пересекают лесные массивы, оборудованы защитными ограждениями от диких животных. Сейчас на втором этапе походят к концу устройство кюветов и рекультивация. На дороге завершены земляные работы — они проводились на участках с пересеченным рельефом местности.

Кроме того, близится к завершению устройство дорожной одежды, укладка асфальтобетонного покрытия. Чтобы проезжая часть была прочной, материал укладывается в три слоя общей толщиной 23 см.

В состав обхода входят 10 мостов, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. На 14 искусственных сооружениях уже уложен верхний слой покрытия, их обустройство завершается. Самым протяженным из них является мост через Каму. В настоящее время рабочие занимаются устройством покрытия, перильных и барьерных ограждений, электроосвещения, обтекателей и водоотводных лотков. Затем на объекте появятся дорожные знаки и разметка.

Подводя итоги, Рустам Минниханов назвал обход стратегическим проектом федерального масштаба, который повысит транспортную доступность в регионе и, как ожидается, даст импульс развитию Камского кластера.

«Сегодня мы еще раз убедились, что благодаря слаженной работе заказчика, профессионализму дорожников и мостостроителей можно реализовать такой масштабный проект в сжатые сроки, при этом, не уступая в качестве и безопасности», — заключил руководитель республики.

Также он посетил автозаправочные станции, построенные в формате многофункциональных зон.