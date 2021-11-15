Минниханов осмотрел новый офис Сбера на Большой Красной в Казани

Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел обновленное внутреннее структурное подразделение Сбера в Казани, находящееся по адресу: Большая Красная, 29а. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

Минниханову рассказали, что в обновленном офисе организовано безбарьерное пространство, предусмотрены все антиковидные меры.

Здесь будут работать девять сотрудников. Новый офис планирует обслуживать более 5 тыс. клиентов. В подразделении можно будет осуществлять не только банковские операции, но и другие действия в рамках деятельности компаний экосистемы Сбера.