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Ру Тат
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Экономика
15 ноября 2021  11:57

Минниханов осмотрел новый офис Сбера на Большой Красной в Казани

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Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел обновленное внутреннее структурное подразделение Сбера в Казани, находящееся по адресу: Большая Красная, 29а. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики. 

Минниханову рассказали, что в обновленном офисе организовано безбарьерное пространство, предусмотрены все антиковидные меры.

Здесь будут работать девять сотрудников. Новый офис планирует обслуживать более 5 тыс. клиентов. В подразделении можно будет осуществлять не только банковские операции, но и другие действия в рамках деятельности компаний экосистемы Сбера.

#рустам минниханов
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