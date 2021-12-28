Минниханов осмотрел новый лабораторный корпус центра по модели «Сириус»

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил лабораторный корпус Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели образовательного центра «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов побывал в новом лабораторном корпусе, оценив новейшие лаборатории и оборудование. Комментировал увиденное гостем исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов. Президенту Татарстана показали лаборатории по изучению нанотехнологий, компьютерному моделированию, биотехнологии растений, автоматизации и роботизации, дистанционному зондированию Земли, нейробиологии и другим направлениям.

Фото: © tatarstan.ru

Кроме того, Минниханов пообщался с учениками центра и ознакомился с их проектными работами. В частности, ему представили такие наработки, как система по распознаванию дорожных знаков (ассистент водителя), метод получения биогумуса с помощью навозных червей и создание искусственной сосудистой сети для тканеинженерных конструктов.

Помимо этого, Президент РТ осмотрел коворкинг-зону, кабинет изобразительного искусства и дизайна. Ему рассказали, что активное участие в деятельности республиканского центра принимают местные вузы. «Это очень правильно, такую практику нужно продолжить», — заметил Рустам Минниханов.

Фото: © tatarstan.ru

Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели образовательного центра «Сириус» создан в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Татарстана и образовательным фондом «Талант и успех» от 28 мая 2019 года. Центр работает на базе АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», а опорной площадкой является оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Минобрнауки РТ.

Центр нацелен на раннее выявление, развитие, профессиональную поддержку и дальнейшее трудоустройство молодых людей, проявивших выдающиеся способности в естественных науках, а также в искусстве и спорте. Каждый месяц в центре организуют очные и дистанционные профильные программы для школьников. Занятия проводят ведущие ученые и преподаватели, спортсмены и тренеры, деятели искусства Татарстана. В 2021 году участниками бесплатных программ республиканского центра «Сириус» стали 16 364 учащихся.