Минниханов осмотрел новые здания медресе «Мухаммадия» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил комплекс зданий медресе «Мухаммадия» в Казани. Его сопровождали глава Минстроя России Ирек Файзуллин, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин, передает пресс-служба руководителя республики.

В 2021 году учебный корпус учреждения отреставрировали и приступили к строительству дополнительных объектов — общежития и административного корпуса. Президент РТ осмотрел новые здания и ознакомился с социально-бытовыми условиями студентов и преподавателей.

Новое общежитие рассчитано на 54 человека, всего в здании 17 жилых комнат, три комнаты для маломобильных групп граждан, тренажерный зал и два класса самоподготовки.

В административном корпусе находятся учебные классы, обеденный зал, кабинеты директора, бухгалтерии, отдела кадров, помещение архива и конференц-зал. Два объекта соединены надземным переходом.

Рустаму Минниханову сообщили, что ввод в эксплуатацию новых зданий медресе позволит увеличить площадь учебных помещений и количество обучающихся до 1 150 студентов.