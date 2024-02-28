Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов осмотрел новые учебные помещения гимназии №19 в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанскую гимназию №19, капитально обновленную в 2023 году. Он осмотрел новые учебные помещения, встретился с руководством гимназии и школьниками, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Вместе с ним в образовательном учреждении побывали глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.
«Утром посетили казанскую гимназию 19. Школа находится в густонаселенном районе, здесь учится 1813 детей. В конце прошлого года строители сдали пристрой, что позволило расширить количество мест, создать достойный блок питания для детей», — поделился впечатлениями после визита Минниханов.
Сейчас в гимназии работают 104 учителя, среди которых есть 38 преподавателей высшей категории и 41 — первой.
Пристрой к учебному заведению был возведен по национальному проекту «Образование». В нем находятся 12 кабинетов, столовая, спортзал и многофункциональная зона для коворкинга, дополнительный гардероб.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/1617?single
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»