Минниханов осмотрел новые учебные помещения гимназии №19 в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанскую гимназию №19, капитально обновленную в 2023 году. Он осмотрел новые учебные помещения, встретился с руководством гимназии и школьниками, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Вместе с ним в образовательном учреждении побывали глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Утром посетили казанскую гимназию 19. Школа находится в густонаселенном районе, здесь учится 1813 детей. В конце прошлого года строители сдали пристрой, что позволило расширить количество мест, создать достойный блок питания для детей», — поделился впечатлениями после визита Минниханов.

Сейчас в гимназии работают 104 учителя, среди которых есть 38 преподавателей высшей категории и 41 — первой.

Пристрой к учебному заведению был возведен по национальному проекту «Образование». В нем находятся 12 кабинетов, столовая, спортзал и многофункциональная зона для коворкинга, дополнительный гардероб.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/1617?single