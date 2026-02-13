Минниханов осмотрел новую базу «Городского благоустройства» и теплицу «Горводзеленхоза»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой обновленной производственной базы МУП «Городское благоустройство» и нового тепличного комплекса МУП «Горводзеленхоз» в Казани. В поездке его сопровождал мэр города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Новая база предприятия «Городское благоустройство» расположена на улице Воровского. После расширения территории здесь сосредоточены основные производственные мощности, ремонтные службы и бытовые помещения для сотрудников.

Предприятие обслуживает улично-дорожную сеть Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, а также часть Кировского и Московского районов. В распоряжении организации находится 132 единицы специализированной техники, из них 78 используются для зимнего содержания дорог.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во время осмотра Минниханов посетил ремонтный блок, склады для хранения противогололедных материалов и административно-бытовой корпус. Отдельное внимание он уделил условиям труда. Для сотрудников оборудованы раздевалки, душевые, комнаты отдыха и приема пищи. На предприятии работают около 250 человек.

Затем делегация посетила площадку МУП «Горводзеленхоз» на улице Даурской. Раис осмотрел новые теплицы, рассчитанные на круглогодичное выращивание растений. Проектная мощность комплекса позволяет выращивать до 2 млн цветов различных сортов, в том числе более 1 млн тюльпанов, которые используют для озеленения города.

Представители предприятия показали теплицы с цветущими тюльпанами и рассказали о внедренных технологических решениях. В комплексе действует автоматизированная система управления климатом и освещением, используется капельный полив и другие технологии, улучшающие условия выращивания. На производстве обеспечены комфортные и безопасные условия труда. Также Минниханову представили планы по дальнейшему обновлению базы механизации предприятия.