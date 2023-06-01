Минниханов осмотрел новый филиал детской поликлиники №6 в казанском поселке Дербышки

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новое здание филиала детской городской поликлиники № 6 в казанском поселке Дербышки. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Объект построен внутри жилого массива, в нем созданы условия для комфортного пребывания пациентов: благоустроенные зоны ожидания с игровыми, буфетом, просторными холлами, комнатой матери и ребенка. Также организованы все условия для маломобильных групп граждан.

Рустам Минниханов осмотрел приемное отделение, педиатрический блок, а также побывал в кабинетах узких специалистов, кабинетах УЗИ и ЭКГ, а также в помещении дневного стационара.

Медучреждение рассчитано на 180 посещений в день и оснащено современным оборудованием. Здесь предусмотрены инфекционный блок, дневной стационар на 10 коек, лаборатория, зал для проведения реабилитационных мероприятий, на базе поликлиники круглосуточно работает травматологический пункт.

Раиса Татарстана сопровождали глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и главврач городской детской поликлиники № 6 Мансур Китаев.