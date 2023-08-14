Минниханов осмотрел линию по изготовлению экспресс-тестов ГК «Эйдос»

Производственная линия ГК «Эйдос»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил производственные площади группы компаний «Эйдос». Ему показали роботизированную линию по изготовлению медицинских экспресс-тестов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Тестовые кассеты выявляют возбудителей респираторных заболеваний, среди которых — коронавирус SARS-CoV-2, вирус гриппа и другие. Тесты предназначены для применения как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях.

Генеральный директор ГК «Эйдос» Ленар Валеев пояснил, что ряд тестов уже прошел национальную регистрацию, а другие находятся в процессе клинических испытаний. Тесты производства компании также используются в пилотных проектах в некоторых регионах страны (анализаторы Life Pad).

Завершился осмотр обсуждением перспективных направлений развития группы компаний, основанной в 2012 году. Основное направление ее деятельности — разработка и производство высокотехнологичного медицинского симуляционного оборудования.

Участие в беседе приняли вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и другие официальные лица.