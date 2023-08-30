news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 30 августа 2023 14:24

Минниханов осмотрел благоустроенную территорию вдоль Кремлевской дамбы

Скопировать ссылку
Минниханов осмотрел благоустроенную территорию вдоль Кремлевской дамбы

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил благоустройство территории вдоль Кремлевской транспортной дамбы. Этот участок набережной связал между собой исторический центр города с новым микрорайоном, где расположен центр семьи «Казан», сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

Минниханов осмотрел велосипедную полосу и пешеходную дорожку, ведущие от Кремлевской набережной к центру семьи «Казан». В будущем, как рассказали Раису РТ, здесь будут проводить велозаезды, пробежки и спортивные марафоны.

Вдоль прогулочной зоны высажены деревья и кустарники, расположены рекреационные карманы, где казанцы смогут отдохнуть и полюбоваться видами города.

Вместе с Рустамом Миннихановым объект посетили помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зинатуллина и другие.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

#Рустам Минниханов #кремлевская дамба #кремлевская набережная #Благоустройство
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное