Минниханов осмотрел благоустроенную территорию вдоль Кремлевской дамбы

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил благоустройство территории вдоль Кремлевской транспортной дамбы. Этот участок набережной связал между собой исторический центр города с новым микрорайоном, где расположен центр семьи «Казан», сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

Минниханов осмотрел велосипедную полосу и пешеходную дорожку, ведущие от Кремлевской набережной к центру семьи «Казан». В будущем, как рассказали Раису РТ, здесь будут проводить велозаезды, пробежки и спортивные марафоны.

Вдоль прогулочной зоны высажены деревья и кустарники, расположены рекреационные карманы, где казанцы смогут отдохнуть и полюбоваться видами города.

Вместе с Рустамом Миннихановым объект посетили помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зинатуллина и другие.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана