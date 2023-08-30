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Минниханов осмотрел благоустроенную территорию вдоль Кремлевской дамбы
Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил благоустройство территории вдоль Кремлевской транспортной дамбы. Этот участок набережной связал между собой исторический центр города с новым микрорайоном, где расположен центр семьи «Казан», сообщили в пресс-службе руководителя РТ.
Минниханов осмотрел велосипедную полосу и пешеходную дорожку, ведущие от Кремлевской набережной к центру семьи «Казан». В будущем, как рассказали Раису РТ, здесь будут проводить велозаезды, пробежки и спортивные марафоны.
Вдоль прогулочной зоны высажены деревья и кустарники, расположены рекреационные карманы, где казанцы смогут отдохнуть и полюбоваться видами города.
Вместе с Рустамом Миннихановым объект посетили помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зинатуллина и другие.
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
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