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Минниханов осмотрел автопарк компании «Буревестник» в Лаишевском районе
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил парк транспортной компании «Буревестник» в Лаишевском районе и ознакомился с ее деятельностью. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
«Рустам Минниханов осмотрел автобусы, посетил ремонтные цеха, а также ознакомился с работой компании по обновлению автопарка», — сказано в сообщении.
«Буревестник» учрежден в 2004 году для осуществления заказных пассажирских перевозок. С 2013 года автопарк площадью более 2 гектаров располагается в селе Усады Лаишевского района. На территории базы находятся административный корпус, гаражи, цеха техобслуживания и ремонта, автомойка.
Всего автопарк предприятия состоит из 98 единиц, из которых 68 автобусов большой вместимости, 23 микроавтобуса и 7 легковых автомобилей.
«Буревестник» выступает оператором по транспортному обслуживанию мероприятий различного уровня, проводимых на территории республики и за её пределами, в числе которых Универсиада-2013, Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Сочи, ЧМ по футболу в 2018 году и др. Также обслуживает туристов и гостей Казани, пассажиров по регулярным автобусным маршрутам.
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