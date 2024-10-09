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Минниханов осмотрел 65 новых автобусов, полученных Казанью
Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в церемонии передачи новых автобусов на территории казанского МУП «ПАТП-2». Парк пополнился 65 машинами в газомоторном исполнении.
Руководитель республики лично оценил автобусы изнутри и снаружи: осмотрел место водителя, пассажирскую часть, салон.
По словам председателя Комитета по транспорту исполкома Казани Алексея Сидорова, это вторая партия автобусов, переданная городу. «Первую мы получили в сентябре в количестве 20 штук. Сейчас мы получили еще 65 автобусов», – рассказал он журналистам.
Также Рустам Минниханов пообщался с водителями автобусов, задал им вопросы об условиях работы и сделал совместное памятное фото на фоне новых машин.
«Если сравнивать с автобусами 2020 года, то тут добавили два газовых баллона, благодаря которым газа хватает на целый день без дозаправок. Ну и кондиционер как водителю, так и пассажирам», – рассказал о преимуществах новинок один из водителей Наиль Валиуллин.
Он добавил, что в новых автобусах также установили камеры наблюдения, благодаря которым водитель видит, что происходит снаружи и внутри. «Управление мягчайшее, кочки совсем не чувствуешь», – оценил Валиуллин.
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