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Минниханов опубликовал видеоролик по случаю Дня знаний
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с Днем знаний и опубликовал приуроченный к этой дате видеоролик.
«Школьников, студентов и всех работников сферы образования поздравляю с Днем знаний! Укуның һәр көне уңышлы, кызыклы һәм истә калырлык булсын! (по-татарски „Пусть каждый учебный день будет успешным, интересным и запоминающимся!“ — прим. Т-и)», — написал Раис РТ.
На коротком видео, которое выложил Минниханов, запечатлены сборы ребенка в первый класс и первый поход в школу в сопровождении матери. Затем следуют игры детей в классе (они пускают бумажные самолетики) и перелистывание страниц учебного пособия (на них фигурирует государственная символика России и Татарстана).
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