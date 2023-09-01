Минниханов опубликовал видеоролик по случаю Дня знаний

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с Днем знаний и опубликовал приуроченный к этой дате видеоролик.

«Школьников, студентов и всех работников сферы образования поздравляю с Днем знаний! Укуның һәр көне уңышлы, кызыклы һәм истә калырлык булсын! (по-татарски „Пусть каждый учебный день будет успешным, интересным и запоминающимся!“ — прим. Т-и)», — написал Раис РТ.

На коротком видео, которое выложил Минниханов, запечатлены сборы ребенка в первый класс и первый поход в школу в сопровождении матери. Затем следуют игры детей в классе (они пускают бумажные самолетики) и перелистывание страниц учебного пособия (на них фигурирует государственная символика России и Татарстана).