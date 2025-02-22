Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем защитника Отечества

Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале видеопоздравление с Днем защитника Отечества.

«С наступающим праздником, бойцы! Ждем вас с Победой! Якташларыбыз, сезнең белән ихлас горурланабыз! Җиңүгә ышанабыз! (в переводе с татарского – „Мы искренне гордимся вами, земляки! Верим в Победу!“)» – написал Раис РТ, обращаясь к участникам спецоперации.

Видеоролик адресован не одной, а двум аудиториям. Это все жители Татарстана и те из них, кто участвует в специальной военной операции. Сначала бойцы поздравляют татарстанцев, затем уже звучат поздравления в адрес самих бойцов.

Финальная фраза («Всех мужчин, всех отцов, всех, кто здесь находится и кто был здесь, – с Днем защитника Отечества!») объединяет две эти аудитории. При этом заключительную ее часть произносят активисты.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.