Минниханов опубликовал видеопоздравление к 8 Марта

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин всех возрастов и профессий с наступившим 8 Марта.

«Барлык гүзәл затларны язның матур бәйрәме — Халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм! Всех жен и матерей, сестер и дочерей, бабушек и внучек с праздником 8 Марта!» — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Теплые слова он сопроводил видео, в котором показал главных героинь праздника и многообразие их занятий — искусство, медицина, наука, работа на заводах, МЧС и другие профессии.

Видео: телеграм-канал Раиса Татарстана