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Минниханов опубликовал видеопоздравление к 8 Марта
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин всех возрастов и профессий с наступившим 8 Марта.
«Барлык гүзәл затларны язның матур бәйрәме — Халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм! Всех жен и матерей, сестер и дочерей, бабушек и внучек с праздником 8 Марта!» — говорится в сообщении в его телеграм-канале.
Теплые слова он сопроводил видео, в котором показал главных героинь праздника и многообразие их занятий — искусство, медицина, наука, работа на заводах, МЧС и другие профессии.
Видео: телеграм-канал Раиса Татарстана
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