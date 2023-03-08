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Общество 8 марта 2023 09:06

Минниханов опубликовал видеопоздравление к 8 Марта

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин всех возрастов и профессий с наступившим 8 Марта.

«Барлык гүзәл затларны язның матур бәйрәме — Халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм! Всех жен и матерей, сестер и дочерей, бабушек и внучек с праздником 8 Марта!» — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Теплые слова он сопроводил видео, в котором показал главных героинь праздника и многообразие их занятий — искусство, медицина, наука, работа на заводах, МЧС и другие профессии.

Видео: телеграм-канал Раиса Татарстана

#8 марта
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