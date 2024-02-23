Минниханов опубликовал видео в честь Дня защитника Отечества

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале роликом в честь Дня защитника Отечества.

На опубликованном видео отец рассказывает своим двум сыновьям о том, что такое Отечество.

«Отечество – это земля отцов. И каждый отец передает знание и опыт своим детям, встает на защиту Родины, если ей угрожает враг», – рассказывает глава семейства своим сыновьям.

Отец также рассказал своим детям, что военнослужащие ВС РФ со всех сторон защищают нашу Родину. Так, небо над нами защищают летчики, а морские просторы – под охраной военно-морского флота.

«Вооруженные силы России – это настоящая кузница защитников Отечества. Наши солдаты и офицеры славятся во всем мире своим мужеством и отвагой. Придет время – сыновья придут им на смену. Вы подрастете и тоже станете защитниками Отечества!» – сказал отец.