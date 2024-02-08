Минниханов опубликовал видео в честь Дня российской науки

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео в честь Дня российской науки.

В представленном ролике несколько маленьких детей рассказывают о своих мечтах. Так, кто-то мечтает о том, чтобы не носить очки, другие дети – чтобы их робот рассказывал все сказки мира, а некоторые ребята мечтают о машине, которая «сама едет, а они тем временем в окошко смотрят».

Далее на видео демонстриют, как изменилась Казань благодаря труду различных ученых. На сегодняшний день они воплотили в жизнь очень много из того, что раньше было мечтой: по городу ездят различные современные автомобили, пациентам делают лазерную коррекцию зрения, чтобы те смогли «забыть про очки» и многое другое.

«Мечты – это наше будущее! Мечтайте, придумывайте, творите, открывайте, меняйте мир к лучшему!» – сказано в видеоролике.

Минниханов также напомнил, что в Татарстане 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития.

«Уверен, он будет отмечен прорывными идеями и высокими результатами в научной сфере. Желаю успехов и вдохновения на значимые свершения!» – написал руководитель республики.