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Минниханов опубликовал видео в честь Дня российской науки
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео в честь Дня российской науки.
В представленном ролике несколько маленьких детей рассказывают о своих мечтах. Так, кто-то мечтает о том, чтобы не носить очки, другие дети – чтобы их робот рассказывал все сказки мира, а некоторые ребята мечтают о машине, которая «сама едет, а они тем временем в окошко смотрят».
Далее на видео демонстриют, как изменилась Казань благодаря труду различных ученых. На сегодняшний день они воплотили в жизнь очень много из того, что раньше было мечтой: по городу ездят различные современные автомобили, пациентам делают лазерную коррекцию зрения, чтобы те смогли «забыть про очки» и многое другое.
«Мечты – это наше будущее! Мечтайте, придумывайте, творите, открывайте, меняйте мир к лучшему!» – сказано в видеоролике.
Минниханов также напомнил, что в Татарстане 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития.
«Уверен, он будет отмечен прорывными идеями и высокими результатами в научной сфере. Желаю успехов и вдохновения на значимые свершения!» – написал руководитель республики.
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