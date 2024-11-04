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Минниханов опубликовал видео в честь Дня народного единства
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале роликом в честь Дня народного единства.
На опубликованных кадрах показаны люди разных национальностей, которые вместе готовятся к празднику – Дню народного единства. Они помогают друг другу при приготовлении блюд, вместе накрывают на стол, а когда садятся отмечать этот важный праздник, дружно поздравляют друг друга. В ролике снялись представители национальных общин Ассамблеи народов Татарстана.
«Подготовка к празднику – это всегда волнительно. Но самое важное, чтобы близкие в этот момент были рядом, каждый из которых особенно дорог, с кем моменты единения – на вес золота!», - говорит закадровый голос в видеоролике.
Как подчеркнул сам Минниханов в посте, Татарстан является одним из примеров дружбы и взаимопонимания наций.
«Татарстан- пример дружбы и взаимопонимания наций и конфессий. Будем вместе – будем едины! С праздником друзья! Наша сила в единстве!», - написал руководитель республики.
видео: телеграм-канал Рустама Минниханова
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