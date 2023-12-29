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Минниханов опубликовал видео с новогодней Казанью
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками видео с новогодней Казанью. Увидеть улицы города, расцвеченные огнями гирлянд и многочисленных конструкций, можно в телеграм-канале руководителя РТ.
«Киләсе Яңа ел утлары!» — написал он, что переводится как «Огни следующего Нового года!».
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov
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