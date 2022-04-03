Минниханов опубликовал видео по случаю дня рождения своего алабая

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале ролик по случаю дня рождения его туркменского алабая Акдуса.

Видео включает фотографии, на которых запечатлены различные моменты из жизни среднеазиатской овчарки.

«Уже год исполнился! Быстро растет! Акдусның бүген туган көн! („У Акдуса сегодня день рождения!“ — в переводе с татарского)» — подписал ролик Минниханов.

Алабая, бывшего тогда еще щенком, весной прошлого года подарил руководителю республики тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов назвал пса Акдусом, что в переводе с татарского языка означает «Белый друг».