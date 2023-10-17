Минниханов опубликовал видео о награждении 20 военных из полка 1231 госнаградами РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил репортаж о награждении государственными наградами татарстанских военных из полка 1231. Видео опубликовано в телеграм-канале руководителя республики.

«Церемония прошла по-военному очень быстро, ребята тут же продолжили службу на передовой. Без сезнең белән горурланабыз! (Мы вами гордимся — перевод с тат.)», — подписал Минниханов.

В репортаже отмечается, что государственной награды Республики Татарстан были отмечены 20 военнослужащих.

«Командиры говорят, что награды заслуживают каждый, первыми же получили самые отличившиеся. У многих это уже не первая награда», — сказано в видео.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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