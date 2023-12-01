Минниханов опубликовал видео награждения татарстанцев, находящихся в зоне СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео награждения татарстанцев, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО).

«Наградили земляков из полка 1233. Сегодня они мужественно выполняют воинский долг», — написал Минниханов.

На кадрах ролика видно, что военнослужащие получили благодарность и другие награды.

В посте руководитель республики также отметил, что Татарстан оказывает всестороннюю поддержку своим бойцам, которые находятся в зоне СВО.