Минниханов опубликовал видео ко Дню программиста

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил программистов с профессиональным днем. В честь праздника руководитель республики опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик о том, какую важную роль в обществе выполняют IT-специалисты.

«Чем я занимаюсь? Пишу программы, чем же еще. Без программ сейчас как без воздуха. Не верите? Ну, попробуйте пожить без телефона, автомобиля, кофемашины, поработать в офисе без компьютера. Да все, что вас окружает, сделано с помощью программ. От проектов зданий – до стула, на котором вы сидите», – повествует герой ролика.

День программиста в России был утвержден указом Президента РФ Владимира Путина 11 сентября 2009 года и отмечается ежегодно в 256‑й день года.