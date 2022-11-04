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Ру Тат
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Официальная хроника
4 ноября 2022  09:26

Минниханов опубликовал видео ко Дню народного единства

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Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем телеграм-канале ролик ко Дню народного единства. В публикации руководитель республики написал: «Бердәм булыйк!» .

В ролике приводится широко знакомая притча, как один мудрый отец рассказывал своим детям о том, как важно быть вместе и жить дружно. 

«Для наглядности он давал им веник с просьбой переломить его. Дети долго пытались сломать веник, но не смогли. Тогда мудрец развязал веник и раздал каждому своему ребенку отдельные прутики, которые сломались от небольшого усилия», – повествует рассказчик.  

 

#Рустам Минниханов
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