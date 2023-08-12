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Минниханов опубликовал видео к Международному дню молодежи
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем молодежи и опубликовал видео в своем телеграм-канале.
Ролик поведает о молодых специалистах Татарстана, которые нашли свое призвание в разных сферах деятельности: кто-то стал врачом, кто-то – уполномоченным по делам ИИ в республике, кто-то – профессиональным гримером, а кто-то – учителем. «Кто-то думает, что быть классным специалистом можно только обладая большим жизненным опытом. Но это далеко не так. Современная молодежь тому подтверждение», – резюмирует рассказчик.
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